МИД РФ вернул Украине две ноты протеста

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты вернули МИД Украины две ноты протеста, которые касались событий в контролируемых Россией украинских регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Москва "не является стороной конфликта на юго-востоке Украины" (то есть на Донбассе, - ред.) и "не осуществляет контроль над территорией Донбасса".

Также представитель российского МИД заявила, что "вопрос принадлежности Крыма закрыт" и что "Крым и Севастополь в 2014 году добровольно воссоединились с Россией".

"Все ноты протеста относительно действий российской власти... будут и впредь возвращаться украинской стороне в связи с отсутствием оснований для их рассмотрения", - сказала Захарова.

Речь идет о двух отправленных нотах протеста - в связи с археологическими раскопками и земляными работами в оккупированном Крыму, а также ноту протеста, в которой Киев требовал от Москвы отчета о мерах, которые принимаются Россией для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета при участии представителей ОРДЛО.