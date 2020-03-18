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У МЗС прокоментували візит Путіна до окупованого Криму

Новини » Політика     18.03.2020 - 18:16
У МЗС прокоментували візит Путіна до окупованого Криму
Фото: МЗС України (flickr.com strangelover)

Українські дипломати направили ноту протесту російським колегам

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із візитом президента Росії Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Дипломати повідомили, що сьогоднішній візит Путіна до українського Криму, як і всі попередні, був не узгоджений з Україною.

"Україна вважає цей візит... грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що статус Криму як української території закріплений в Конституції, визнаний міжнародним співтовариством, і жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів цього не змінять.

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту російському зовнішньополітичному відомству у зв’язку з візитом Путіна до Криму.

Нагадаємо, російський президент пробуде у Криму 18-19 березня. Планується, що в ході візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам так званого Кримського моста.

Як повідомляло РБК-Україна, волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднило докази участі крейсера "Москва" Чорноморського флоту Російської Федерації в анексії українського Криму.

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