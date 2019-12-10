У МЗС РФ відреагували на резолюцію ООН по Криму

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на резолюцію ООН по Криму, в якій закликають Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Представники російської влади заявляють, що проект містить "неприйнятні звинувачення в адресу Росії".

"Зазначений проект вноситься в Генасамблею другу сесію поспіль. Він містить неприйнятні звинувачення на адресу Росії, побудований на домислах, спекуляціях і перекручуванні фактів", - йдеться в заяві.

Також в МЗС РФ поскаржилися на те, що тези щодо мілітаризації Криму нібито неправдиві.

"До 2014 року відповідно до російсько-української угоди про перебування Чорноморського флоту одна тільки Росія мала право дислокувати на півострові до 25 тис. військовослужбовців, хоча реальний показник був нижчий - 12 тисяч. Всього разом з українським контингентом на півострові тоді було розміщено 27 тис. військових, в той час як зараз їх кількість там не досягає такого рівня", - заявили в МЗС, не уточнивши, скільки військових РФ в Криму зараз, коли української армії там немає.

За словами російської влади, порівняно з минулим роком знизилася кількість прихильників резолюції.

"Кількість прихильників резолюції знизилася з 66 до 63, ще більше число делегацій (111 проти 108) утрималися або зовсім ухилились від участі в голосуванні", - заявили в МЗС РФ.

Раніше в Росії заявили, що резолюція по Криму, покликана перешкодити саміту в Парижі, який відбувся 9 грудня. За їх словами, українське постійне представництво нібито навмисно загрузала дату нормандського саміту з голосуванням на Генасамблеї ООН.

У МЗС України заявили, що резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій України. Як повідомили в МЗС, прийняття резолюції продемонструвало занепокоєння міжнародної спільноти діями Росії по мілітаризації Кримського півострова.