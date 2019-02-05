У МЗС РФ назвали рішення про створення ПЦУ "нелегітимним за всіма канонами"

Лавров заявив, що рішення про створення ПЦУ "нелегітимно як за канонами невтручання держави у церковне життя, так і за канонами православ'я"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о создании Православный церкви Украины (ПЦУ) "нелегитимно как по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, так и по канонам православия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его", - сказал министр РФ.

Напомним, 3 февраля митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софии.

РБК-Украина писало, что Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Отметим, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .