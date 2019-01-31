Закон про перехід релігійних громад набув чинності

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні врегулювали перехід релігійних громад до ПЦУ

Сьогодні, 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради.

Документ визначає механізми, які встановлюють способи зміни парафіями підпорядкованості релігійним центрам в Україні та за її межами. Закон передбачає, що рішення про перехід громади, а також про зміни в її статуті приймається на загальних зборах. При цьому рішення мають підтримати не менше двох третин складу приходу.

Крім того, закон визначає перелік документів, які необхідно подати для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що юридичне оформлення церкви завершиться найближчим часом.

Зазначимо, зведення на престол (інтронізація) Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019 року. Раніше також на сайті Вселенського патріархату оновили диптих помісних православних церков. В оновленому переліку з'явилася Православна церква України.