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МЗС РФ: дипломати країн Балтії вже можуть прикидати, кому з них доведеться пакувати речі

Автор: РБК-Україна

Москва відповість Естонії, Литві та Латвії на висилку російських дипломатів. Співробітники диппредставництв в Росії цих країн можуть вже почати роздумувати, кому з них доведеться виїхати.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

Захарова заявила, що Росія вже готує відповідні заходи у відповідь.

"У нашій відповіді влада цих країн може не сумніватися. Їх дипломати вже можуть почати прикидати, кому з них доведеться пакувати речі", - сказала представник МЗС.

Раніше стало відомо, що Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Крім того, минулого тижня Польща прийняла рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.

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