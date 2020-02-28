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МЗС не розглядає варіант закриття кордонів задля запобігання занесення коронавірусу

Новини » Політика     28.02.2020 - 19:35
МЗС не розглядає варіант закриття кордонів задля запобігання занесення коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами глави МЗС, закривати кордони Україна не планує

Міністерство закордонних справ України (МЗС) не розглядає варіант закриття кордонів задля запобігання занесення нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на каналі Україна 24, передає РБК-Україна.

Так, Пристайко відповів на питання, чи розглядається варіант закриття кордонів держави для запобігання занесення коронавірусу в Україну.

"Ми в принципі не розглядаємо такий варіант як і всі інші країни світу. Да, деякі з них намагаються зробити заходи навколо деяких регіонів і певних міст, але закривати кордони ми не плануємо. Це означає, що на кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей вже перевірені нашими прикордонниками", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, у госпіталізованої з підозрою на коронавірус українки, яка повернулася з Італії, не виявили небезпечну інфекцію. За результатами лабораторної діагностики вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, жодному зі зразків не виявлено коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання.

Раніше повідомлялося, що бази для госпіталізації громадян з підозрою на коронавірус облаштували в семи лікарнях Києва.

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