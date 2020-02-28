ВООЗ про коронавірус у світі: у нас все ще є шанс його стримати

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/DrTedros)

За словами голови ВООЗ, не має поки доказів , що вірус вільно поширюється

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що немає доказів того, що новий тип коронавірусу COVID-19 поширюється вільно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації Twitter.

За його словами, на даний момент більшість випадків COVID-19 все ще можна простежити до відомих контактів або груп випадків.

"Ми поки не бачимо доказів того, що вірус вільно поширюється. У нас все ще є шанс його стримати", - говорить глава ВООЗ.

Нагадаємо, на даний момент у світі розробляється понад 20 вакцин проти коронавірусу. Перші результати клінічних випробувань вакцини повинні бути через кілька тижнів. Просувається робота над вакцинами та терапевтичними засобами. Більше 20 вакцин знаходяться в розробці у всьому світі, і кілька терапевтичних засобів знаходяться в клінічних випробуваннях. Ми очікуємо перші результати через кілька тижнів.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавірусу на глобальному рівні до дуже високого. При цьому Гебреісус заявив, що незважаючи на епідемії коронавірусу в деяких країнах, походження більшості випадку захворювання можна простежити.

Зазначимо, станом на 28 лютого у світі 50 країн офіційно підтвердили випадки захворювання коронавірусом. При цьому COVID-19 охопив всі континенти світу, крім Антарктиди.