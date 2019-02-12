У МЗС розповіли, хто буде спостерігати за виборами в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС підкреслили, що громадян Росії серед спостерігачів не буде

На виборах 2019 в Україні крім зареєстрованих спостерігачів будуть присутні представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Європейського парламенту. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв.

За його словами, на виборах будуть спостерігачі від Європейського парламенту, ПАРЄ та Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"Вони будуть діяти під дахом БДІПЛ спільно з головною місією, від якої буде достатньо велика кількість спостерігачів. Згідно закону, громадян РФ там не буде", - повідомив Макєєв.

Він також зазначив, що ОБСЄ була єдиною місією, яка намагалася запропонувати громадян РФ в списку спостерігачів. Інші організації не надсилали імена з росіянами до МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС відмовив двом росіянам у намірах бути спостерігачами у складі ОБСЄ до прийняття закону.

Зазначимо, Європейська комісія незадоволена рішенням України не допустити спостерігачів від Росії у складі місії ОБСЄ на президентські вибори в 2019 році.