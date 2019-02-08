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Єврокомісія незадоволена недопуском на вибори в Україні спостерігачів із РФ

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 23:57
Єврокомісія незадоволена недопуском на вибори в Україні спостерігачів із РФ
Фото: Єврокомісія (flickr.com/photosmartinschulz)

У ЄК хотіли б, щоб спостереження за виборами в Україні відбувалися в повній відповідності зі звичайною практикою

Європейська комісія не задоволена рішенням України не допустити спостерігачів від Росії на президентські вибори в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Україна повинна забезпечити, щоб Бюро з демократичних інститутів і прав людини могло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності зі своєю звичайною практикою", - цитує журналіст заяву Єврокомісії.

Раніше 8 лютого спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект №9524 "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні.

Нагадаємо, у Росії заявили, що не будуть направляти своїх представників у спостережній місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) на вибори 2019 в Україні.

Директор БДІПЛ Інгібьорг Солур Гісладоттір висловила жаль з приводу рішення української влади заборонити російським громадянам брати участь у місії зі спостереження за виборами
 

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