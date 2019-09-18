Зеленський хоче досягти справжнього прогресу на Донбасі за півроку, - Пристайко

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рухатися в "правильному напрямку" допомагають західні санкції

Президент України Володимир Зеленський прагне досягти прогресу по завершенні війни на сході України за шість місяців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt.

На питання, чого можна очікувати від наступної зустрічі у нормандському форматі на рівні лідерів держав, Пристайко розповів про плани Зеленського по завершенню війни.

"Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. Але такого не сталось", - сказав міністр.

Він підкреслив, що рухатися в "правильному напрямку" росіянам допомагають санкції.

"І навіть якщо західні санкції не є ідеальними і коли нашим західним партнерам стає все важче їх утримувати, вони завдають шкоди економіці Росії", - зазначив Пристайко.

Глава українського МЗС також пояснив намір Зеленського розширити нормандський формат за рахунок Великої Британії та США.

"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п’ять років. І якщо ми скоро не побачимо прогрес у нормандському процесі, то ми будемо вживати нових заходів, щоб змінити існуючу динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти наодинці. Ми будемо залишатись в діалозі з нашими партнерами та пропонувати зміни, які, сподіваємось, що принесуть більшу ефективність процесу", - додав міністр.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що санкцій проти Росії "недостатньо".

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, у чому полягає умовна "формула Зеленського" зі врегулювання ситуації на Донбасі.