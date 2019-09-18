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МЗС пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців

Новини » Політика    18.09.2019 - 17:06
МЗС пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна має намір врегулювати ситуацію на основі мінських угод

Міністерство закордонних справ України пропонує вирішити конфлікт на Донбасі без миротворців ООН. Про це на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна

Пристайко нагадав, що ідея про введення на Донбас миротворчої місії ООН належала попередньому президенту Петру Порошенку - за рік до так званого плану Володимира Путіна.

"У нашому варіанті вона була іншою. Ми не говорили про те, що місія повинна стояти на лінії зіткнення між українськими військами і цими формуваннями "ЛДНР". Ми говорили про те, що місія і тимчасова адміністрація потрібні для того, щоб навести порядок", - зазначив він.

За його словами, миротворча місія ООН приводила до успіху в рідкісних ситуаціях.

"В переважній більшості історія показує, що це призводить до замороження конфлікту. Часто - на десятки років. Наша пропозиція - спробувати вирішити ситуацію на основі мінських домовленостей, які вже укладені. Якщо у нас не вийде, одним із варіантів таких кроків буде миротворча місія", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на даний момент введення миротворчої місії на Донбас не розглядається.

Влітку вже колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна заявила про сумніви в тому, що миротворчу місію ООН може бути введено на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Новини України МЗСДонбасмиротворцыВадим Пристайко
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