МЗС проти денонсації Харківських угод: вони підтверджують порушення з боку РФ

Міністерство закордонних справ проти денонсації Харківських угод . Даний договір фіксує порушення Росією взятих на себе зобов'язань у зв'язку з тимчасовою окупацією Криму.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС зазначили, що Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про перебування Чорноморського флоту на території України в березні 2014 року. Це було зроблено, щоб уникнути відповідальності за захоплення Криму.

"Україна не визнала цю денонсації. Ми продовжуємо вважати угоду чинною, оскільки вона фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Кримського півострова", - заявив Ніколенко.

Він додав, що угода фіксує тимчасовий характер базування чорноморського флоту, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєння та визначає місця тимчасової дислокації, а також зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет і законодавство України.

"Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань залучення Росії до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму. Не забуваємо, що за розміщення ЧФ Росія несе перед Україною також фінансові зобов'язання. Ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів", - пояснив Ніколенко.

У МЗС заявили, що зробивши збройну агресію і окупувавши частину української території, Росія порушила численні норми міжнародного права, зокрема двосторонні договори.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", - заявили в міністерстві.