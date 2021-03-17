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Харківські угоди: у Раді оцінили можливість денонсації

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 23:03
Харківські угоди: у Раді оцінили можливість денонсації Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив можливість підтримки парламентом денонсації Харківських угод щодо перебування російського флоту в Криму. На його думку, народні депутати з високою ймовірністю підтримають цю пропозицію

Про це він розповів в інтерв'ю "5 каналу".

За словами Разумкова, дивно, що Харківські угоди досі діють, попри російську окупацію Криму.

"Я думаю, що він (законопроект про денонсацію - ред.) абсолютно спокійно може бути розглянутий у стінах Верховної ради, тому що фактично Росія окупувала Крим, тому дивно, що цей документ зберігається у вигляді законодавчого акту", - сказав він.

Разумков додав, що нардепи під час розгляду цього питання будуть виходити тільки з чинного законодавства та регламенту.

"Рішення прийматиме зала ВР. Для цього необхідно 226 голосів. Мені здається, що станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано", - додав глава парламенту.

Вчора у Раді зареєстрували законопроект, який пропонує денонсувати Харківські угоди. Наразі цей документ на розгляді у профільному парламентському комітеті. Авторами цього законопроекту є депутати "Слуги народу".

Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки у Верховній раді, Кабміні та ще низці державних органів в рамках розслідування справи про підписання Харківських угод. Спецслужба знайшла важливий доказ.

Як відомо, Службі безпеки доручили встановити обставини укладення Харківських угод та перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. СБУ вже порушила справу про державну зраду.

Хто може потрапити під перевірку СБУ, можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Політика угода Верховна Рада денонсация Дмитро Разумков
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