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Окупанти вбили в Ірпені журналіста New York Times

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Ірпінь, Неділя 13 березня 2022 14:30
Окупанти вбили в Ірпені журналіста New York Times Фото: окупанти вбили журналіста з США (facebook.com / Андрій Нєбитов)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста іноземного видання New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

"Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - розповів Нєбитов.

Зазначимо, ще до початку війни в Україні президент США Джо Байден попереджав Росію, що у випадку нападу на американських громадян відповідь Штатів буде потужною та негайною.

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Фото: посвідчення загиблого кореспондента

Нагадаємо, 2 березня в результаті російського ракетного удару по телевежі в Києві загинув перший з початку війни працівник ЗМІ.

А через декілька днів російські диверсанти обстріляли журналістів британського телеканалу Sky News.

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