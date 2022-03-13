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Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста

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Ірпінь, Неділя 13 березня 2022 17:44
Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста Фото: мер Ірпеня Олександр Маркушин (facebook Олександра Маркушина)
Автор: Сергей Новиков

Після загибелі американського журналіста Брента Рено влада Ірпеня (Київська область) вирішила закрити місто для всіх представників ЗМІ. Також закликають людей не викладати в соціальні мережі фото українських військових у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"З сьогоднішнього дня ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином, ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що завгодно, що б вказувало на їх розташування", - зазначив він.

Він уточнив, що на період звільнення Ірпеня не можна переходити міст з боку Романівки чи робити фото українських позицій.

Він також повідомив про загибель трьох захисників, які стояли на блокпосту на в'їзді з боку Бучі.

Нагадаємо, сьогодні начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що російські окупанти в Ірпені застрелили журналіста New York Times Брента Рено і ще один журналіст отримав поранення. Пізніше виявилося, що Рено не працював на NYT.

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