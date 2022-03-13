Ірпінь закриють для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста

Після загибелі американського журналіста Брента Рено влада Ірпеня (Київська область) вирішила закрити місто для всіх представників ЗМІ. Також закликають людей не викладати в соціальні мережі фото українських військових у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"З сьогоднішнього дня ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином, ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що завгодно, що б вказувало на їх розташування", - зазначив він.

Він уточнив, що на період звільнення Ірпеня не можна переходити міст з боку Романівки чи робити фото українських позицій.

Він також повідомив про загибель трьох захисників, які стояли на блокпосту на в'їзді з боку Бучі.