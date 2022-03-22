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МЗС закликало світ посилити тиск на РФ за блокаду Херсона

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Херсон, Вівторок 22 березня 2022 17:24
МЗС закликало світ посилити тиск на РФ за блокаду Херсона Фото: Херсон – це Україна (Оленка Краснокутська/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Міністерство закордонних справ звернулося до світової спільноти зі спеціальною заявою щодо гуманітарної ситуації в Херсоні, який тимчасово опинився під окупацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МЗС.

Відомство нагадало про взяття міста окупантами під контроль на початку березня. З того часу війська РФ розгорнули терор проти місцевого населення та намагаються створити окупаційну адміністрацію.

"Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди", – йдеться в заяві.

Окрім того, в Херсоні залишаються понад сотню студентів-іноземців, переважно з країн Африки. Попри це, Росія відмовляється створити гуманітарних коридор для евакуації цивільних та доставки продовольства.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян", – додали в МЗС.

До слова, сьогодні російські окупанти вкотре намагалися розігнати мітинг у Херсоні.

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