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МИД призвал мир усилить давление на РФ из-за блокады Херсона

Новина українською →
Херсон, Вторник 22 марта 2022 17:24
МИД призвал мир усилить давление на РФ из-за блокады Херсона Фото: Херсон – это Украина (Аленка Краснокутская/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел обратилось к мировому сообществу со специальным заявлением о гуманитарной ситуации в Херсоне, временно оказавшемся под оккупацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МИД.

Ведомство напомнило о взятии города оккупантами под контроль в начале марта. С этого времени войска РФ развернули террор против местного населения и пытаются создать оккупационную администрацию.

"Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Из-за блокады в городе критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди", – говорится в заявлении.

Кроме того, в Херсоне остаются более ста студентов-иностранцев, преимущественно из стран Африки. Несмотря на это, Россия отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации граждан и доставки продовольствия.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан", – добавили в МИД.

К слову, сегодня российские оккупанты в очередной раз пытались разогнать митинг в Херсоне.

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