В Херсоні окупанти намагалися розігнати мітинг сльозогінним газом
Фото: в Херсоні армія РФ розганяла мітинг сльозогінним газом (t.me/suspilnekherson)
Мешканці міста Херсон у вівторок, 22 березня, вийшли на мирну демонстрацію проти окупації. Російська армія намагалася розігнати мітинг сльозогінним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зазначається, що містяни знову влаштували протест на центральній площі, показуючи своє ставлення до російських окупантів. Ворожі сили вирішили розігнати мітинг сльозогінним газом.
Після того, як дим розвіявся, учасники акції повернулися на площу.
Нагадаємо, вчора жителі Херсона теж влаштували мітинг проти російської окупації. Проте російські бойовики розігнали демонстрацію, внаслідок чого постраждали декілька осіб.
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