У МЗС привітали номінування посла США в Україні

Міністерство закордонних справ України вітає рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про номінування посла в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами Кулеби, він вітає рішення щодо номінування генерала Кіта Дейтона послом США в Україні та з нетерпінням очікує на його прибуття в Київ.

"Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. Із нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою", - написав він.

Зазначимо, що посада американського посла в Україні була вакантною з травня 2019 року, після відкликання глави дипломатичного представництва Марії Йованович. Останнім керівником посольства була заступниця тимчасового повіреного у справах США в Україні Крістіна Квін.

Нагадаємо, раніше в прес-службі Білого дому повідомили, що американський президент Дональд Трамп визначився з кандидатурою посла США в Україні. На посаду очільника американського дипломатичного представництва був номінований генерал Кіт Дейтон.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський отримав вірчі грамоти від послів трьох країн. Вірчі грамоти главі держави передали посли Сербії, Куби та Казахстану.