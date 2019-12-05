МЗС пропонує заборонити поїздки до Росії за внутрішніми паспортами

Міністерство закордонних справ (МЗС) пропонує заборонити громадянам України їздити до Росії за внутрішніми паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря МЗС Андрія Зайця.

За його словами, на розгляд уряду підготували пропозиції про перетин кордону з Російською Федерацією тільки за закордонними паспортами.

"Пропозиції підтримано всіма причетними органами влади. Так буде безпечніше", - додав Заяць.

Нагадаємо, в серпні в Міністерстві закордонних справ говорили, що якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, дипломатам будуть потрібні додаткові ресурси.

Відзначимо, вперше серйозно про введення візового режиму з Російською Федерацією заговорили на тлі анексії Криму та дестабілізації на Донбасі. Зокрема, в березні 2014 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення ввести візовий режим і доручила Міністерству закордонних справ підготувати все для цього.

Однак уже наступного дня стало ясно, що мова йде не про класичний візовий режим, а на готельних обмеженнях. Останні серйозні обмеження були введені у зв'язку з воєнним станом восени і взимку 2018 року.