МИД предлагает запретить поездки в Россию по внутренним паспортам

Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря МИД Андрея Зайца.

По его словам, на рассмотрение правительства подготовили предложения о пересечении границы с Российской Федерацией только по заграничным паспортам.

"Предложения поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее" , - добавил Заяц.

Напомним, в августе в Министерстве иностранных дел говорили, что если Украина примет решение о введении визового режима с Российской Федерацией, дипломатам потребуются дополнительные ресурсы.

Отметим, впервые серьезно о введении визового режима с Российской Федерацией заговорили на фоне аннексии Крыма и дестабилизации на Донбассе. В частности, в марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести визовый режим и поручил Министерству иностранных дел подготовить все для этого.

Однако уже на следующий день стало ясно, что речь идет не о классическом визовом режиме, а на отельных ограничениях. Последние серьезные ограничения были введены в связи с военным положением осенью и зимой 2018 года.