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Для візового режиму з Росією потрібен додатковий ресурс, - МЗС

Новини » Політика    14.08.2019 - 20:17
Для візового режиму з Росією потрібен додатковий ресурс, - МЗС
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Загальна кількість персоналу п'яти дипломатичних установ України на території Росії не перевищує 80 осіб

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць заявив, що якщо Україна прийме рішення про введення візового режиму з Російською Федерацією, українським дипломатам потрібні додаткові ресурси для його реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо введення візового режиму з Росією буде потрібен, МЗС виконає це завдання.

"Якщо таке завдання буде поставлено - ми її виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Чинним ресурсом ми однозначно не впораємося", - заявив Заєць.

При цьому він зазначив, що загальна кількість персоналу п'яти дипломатичних установ України на території Росії не перевищує 80 осіб, включаючи обслуговуючий персонал, чергових комендантів і т. д.

"Класичними методами оформлення віз в іноземних закладах ми точно не впораємося - нам в рази треба буде збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах в Росії", - зазначив Заєць.

Відзначимо, рішення ввести візовий режим з РФ було прийнято Радою національної безпеки і оборони України ще у березні 2014 року, на самому початку російської агресії. Тоді на цей крок влада не зважилися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняв рішення ввести візовий режим з Російською Федерацією.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що звичайний візовий режим для громадян Російської Федерації працювати не буде, і Україні слід ввести саме біометричний.

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