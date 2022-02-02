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МЗС отримало запит на призначення Брінк послом США в Україні

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Київ, Середа 02 лютого 2022 16:06
МЗС отримало запит на призначення Брінк послом США в Україні Фото: кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ отримало запит на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. На сьогодні продовжується узгодження кандидата.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Запит надійшов близько тижня тому. Наразі йде стандартна процедура узгодження кандидатури", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Bloomberg опублікував інформацію про те, що президент США Джо Байден обрав кандидата на пост посла в Україні, ним стала нинішній посол у Словаччині Бріджіт Брінк.

При цьому, її кандидатуру поки що не висунули офіційно, оскільки уряд України ще не погодив кандидатуру. Хоча, за даними CBS News, Київ схвалив кандидатуру Брінк.

Посада глави посольства США у Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марію Йованович було відкликано до Вашингтона.

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