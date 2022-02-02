МИД получил запрос на назначение Бринк послом США в Украине

Министерство иностранных дел получило запрос на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине. На сегодня продолжается согласование кандидата.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Запрос поступил около недели назад. В настоящее время идет стандартная процедура согласования кандидатуры", - отметил он.

Напомним, на этой неделе Bloomberg опубликовал информацию о том, что президент США Джо Байден выбрал кандидата на пост посла в Украине, им стала нынешний посол в Словакии Бриджит Бринк.

При этом, ее кандидатуру пока не выдвинули официально, поскольку правительство Украины еще не согласовало кандидатуру. Хотя, по данным CBS News, Киев одобрил кандидатуру Бринк.

Должность главы посольства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.