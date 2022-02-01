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Україна схвалила кандидата на пост посла США, - CBS News

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Вівторок 01 лютого 2022 01:12
Україна схвалила кандидата на пост посла США, - CBS News Фото: кандидат на пост посла США в Україні Бріджит Брінк (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Анна Полисученко

Україна схвалила кандидата на пост посла США. Американська сторона запропонувала на цю посаду Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Нині Брінк є послом в Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, і як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Раніше ми писали, що Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.

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