Україна схвалила кандидата на пост посла США, - CBS News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Нині Брінк є послом в Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, і як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.