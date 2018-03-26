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У МЗС Польші заявили про доцільність створення держагенції у справах українських мігрантів

НовиниПолітика    26.03.2018 - 10:26
Фото: Бартош Цихоцький (facebook.com radiopolsha)
Фото: Бартош Цихоцький (facebook.com radiopolsha)

Цихоцький зазначив, що польські фірми потребують українських працівників

У Міністерстві закордонних справ Польші заявили про доцільність створення держагенції у справах трудових мігрантів з України. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Бартош Цихоцький у інтерв’ю "Європейській правді".

Так, Цихоцький зазначив, що українці працюють у Польщі, а польські фірми потребують українських працівників, але ці дві групи не пов’язані між собою.

"Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки, але разом із тим займалася б захистом їхніх трудових прав та стежила б за дотриманням обов'язку оплати пенсійного внеску", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квечинський повідомляв, що уряд Польщі працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в країні трудових мігрантів.  Зокрема, за словами Квечинского відповідні зміни готує Міністерство інвестицій та розвитку, яке серед іншого хоче продовжити термін легальної роботи іноземців.

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Теги публікації: Польша, трудоустройство, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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