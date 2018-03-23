Польща планує спростити процес працевлаштування для іноземців

Уряд Польщі розробляє оновлення для соціально-міграційної політики

Уряд Польщі працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в країні трудових мігрантів. Про це сказав міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квечинський, повідомляє RMF FM.

Зокрема, за словами Квечинского відповідні зміни готує міністерство інвестицій та розвитку, яке серед іншого хоче продовжити термін легальної роботи іноземців.

"Роботодавці нарікають, що люди по отриманні кваліфікації часто тікають з нашої країни. Мова йде про забезпечення умов для життя не тільки для тих, хто приїжджає в Польщу працювати, а й для їх родин. Наприклад, мова йде про допомогу в забезпеченні житлом", – повідомив він.

Також повідомляється, що програма дій буде розроблено вже в першій половині цього року, а у другій половині року заплановано втілити її у життя.

Крім того, міністр нагадав, що в минулому році роботу в Польщі отримали від 1,2 до 1,5 млн українців. У 2030 році, за його оцінками, на польському ринку праці буде не вистачати 1,5 млн осіб, міграція повинна зростати.

"Ми повинні створити хороші умови для мігрантів, особливо для мігрантів зі сходу. Ми будемо працювати над визнанням їх кваліфікації; якщо з певних причин це не буде можливим, ми будемо доповнювати цю кваліфікацію", - зазначив міністр.

У свою чергу, віце-міністр сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед, в свою чергу, розповів про спрощення в працевлаштуванні представників так званих привілейованих професій - будівельної та транспортної галузей. Понад дві третини польських підприємців, які надають роботу іноземцям, скаржиться на дуже довгі і складні процедури працевлаштування.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, уряд Польщі вже кілька місяців працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в Польщі трудових мігрантів, зокрема, з України.