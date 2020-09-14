У МЗС Польщі заявили, що Лукашенко втратив легітимність як президент Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що його країна вже не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. ВІн уже зовсім інший суб'єкт політики.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Ми не можемо вважати президента Олександра Лукашенка таким, що має легітимацію від демократичного суспільства. Це зовсім інший суб'єкт (політики, - ред.). Тому наша політика адресована білоруському суспільству", - сказав Рау.

Нагадаємо, Сейм Литви у своїй резолюції назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі, а чинного президента Олександра Лукашенка незаконним керівником країни.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ Литви закликали Євросоюз надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

Зазначимо, що у Білорусі тривають масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики проводять затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції. Євросоюз вимагає від президента Олександра Лукашенка звільнити затриманих і дотримуватися права громадян на мирний протест.