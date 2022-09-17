У МЗС Польщі переконані, що Німеччина свідомо зволікає з допомогою Україні

Німеччина свідомо зволікає з наданням реальної військової допомоги Україні, оскільки все ще сподівається на відновлення нормальної співпраці з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау інтернет-порталу I.pl.

"Масштаби та темпи підтримки України Німеччиною демонструють риси навмисного зволікання. Ніби намір полягає у тому, аби незалежно від результату цієї війни німецько-російські відносини постраждали якомога менше", - сказав дипломат.

Рау наголосив, що не заздрить Німеччині у нинішній ситуації, оскільки вона зазнала фіаско у своїй політиці щодо РФ і країн Східної Європи, реалізовуючи хибну економічну модель, що спиралася на дешеві російські енергоносії.

Глава МЗС також додав, що Варшава і Берлін мають різні погляди на багато питань, зокрема у справі підтримки України. За його словами, Польща максимально допомагає, а дії Німеччини у цьому напрямку бажають кращого.