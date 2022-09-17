У МЗС Польщі переконані, що Німеччина свідомо зволікає з допомогою Україні
Німеччина свідомо зволікає з наданням реальної військової допомоги Україні, оскільки все ще сподівається на відновлення нормальної співпраці з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау інтернет-порталу I.pl.
"Масштаби та темпи підтримки України Німеччиною демонструють риси навмисного зволікання. Ніби намір полягає у тому, аби незалежно від результату цієї війни німецько-російські відносини постраждали якомога менше", - сказав дипломат.
Рау наголосив, що не заздрить Німеччині у нинішній ситуації, оскільки вона зазнала фіаско у своїй політиці щодо РФ і країн Східної Європи, реалізовуючи хибну економічну модель, що спиралася на дешеві російські енергоносії.
Глава МЗС також додав, що Варшава і Берлін мають різні погляди на багато питань, зокрема у справі підтримки України. За його словами, Польща максимально допомагає, а дії Німеччини у цьому напрямку бажають кращого.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що федеральний уряд не підтримуватиме передачу Україні танків, оскільки рішення про постачання такого озброєння не прийняла ще жодна країна.
Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення Німеччини невиправданим і зазначив, що воно "демонструє абстрактні страхи".
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