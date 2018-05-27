МЗС Польщі закликав Столтенберга втрутитися в суперечку Угорщини з Україною

Чапутович вважає, що у генсека НАТО є для цього потрібні інструменти

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що генсек НАТО Йенс Столтенберг може втрутитися в ситуацію зі спробою Угорщини заблокувати євроатлантичну інтеграцію України. Про це повідомляє Рolsatnews.

Зокрема, Чапутович назвав ситуацію з Угорщиною і Україною "суперечкою у колі сім'ї".

"Треба вивчити проблему і запропонувати рішення, яке розвіє всі сумніви. Можливо, доцільно було б залучити третю сторону, яка допоможе, наприклад, генерального секретаря НАТО. Думаю, він має певні інструменти, щоб розв'язати цю проблему", - зазначив Чапутович.

Він також повідомив, що кілька днів тому обговорював цю проблему з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина ініціює перегляд програм підтримки НАТО для України. Зокрема, угорський уряд направив союзникам по НАТО документ, в якому доводить, що "реформування України провалилося".