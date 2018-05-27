Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МЗС Польщі закликав Столтенберга втрутитися в суперечку Угорщини з Україною

НовиниПолітика    27.05.2018 - 15:04
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович вважає, що у генсека НАТО є для цього потрібні інструменти

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що генсек НАТО Йенс Столтенберг може втрутитися в ситуацію зі спробою Угорщини заблокувати євроатлантичну інтеграцію України. Про це повідомляє Рolsatnews.

Зокрема, Чапутович назвав ситуацію з Угорщиною і Україною "суперечкою у колі сім'ї".

"Треба вивчити проблему і запропонувати рішення, яке розвіє всі сумніви. Можливо, доцільно було б залучити третю сторону, яка допоможе, наприклад, генерального секретаря НАТО. Думаю, він має певні інструменти, щоб розв'язати цю проблему", - зазначив Чапутович.

Він також повідомив, що кілька днів тому обговорював цю проблему з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина ініціює перегляд програм підтримки НАТО для України. Зокрема, угорський уряд направив союзникам по НАТО документ, в якому доводить, що "реформування України провалилося".

 

Грузія розраховує на вступ до НАТО в 2021 Українська громада Угорщини закликає свого депутата скласти мандат через візит до Криму
Теги публікації: НАТО, Україна, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top