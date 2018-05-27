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МИД Польши призвал Столтенберга вмешаться в спор Венгрии с Украиной

НовостиПолитика    27.05.2018 - 15:04
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович считает, что у генсека НАТО есть для этого нужные инструменты

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом сообщает Рolsatnews.

В частности, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи".

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы развязать эту проблему", - отметил Чапутович.

Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия инициирует пересмотр программ поддержки НАТО для Украины. В частности, венгерское правительство направило союзникам по НАТО документ, в котором доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

 

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Теги публикации: НАТО, Украина, Венгрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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