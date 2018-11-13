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МЗС підтвердив загибель чотирьох українців у ДТП в Чехії

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 08:58
МЗС підтвердив загибель чотирьох українців у ДТП в Чехії
Фото: ДТП в Чехії (скріншот відео)

Ще один українець постраждав у ДТП в районі Тришинеца

Міністерство закордонних справ України підтверджує загибель чотирьох українців у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС України Катерини Зеленко Twitter.

За її словами, український консул встановив контакт з родичами чотирьох загиблих, опрацьовуються питання, пов'язані з репатріацією тел.

"Потерпілому п'ятому громадянину надається необхідна допомога", - зазначила Зеленко.

МЗС підтвердив загибель чотирьох українців у ДТП в Чехії

Зазначимо, смертельна аварія за участю мікроавтобуса Mercedes в районі чеського Тришинеца сталася 11 листопада. Серед загиблих - мешканці Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з початку 2018 року сталося 20 тисяч ДТП з потерпілими.

Минулого тижня в Харкові на Полтавському шляху легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, в результаті аварії водія авто госпіталізували. Ніхто з пасажирів громадського транспорту не постраждав, обставини ДТП встановлюються.
 

 

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