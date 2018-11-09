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У Харкові автомобіль зіткнувся із пасажирським автобусом

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 03:46
Фото: аварія (УНІАН)
Фото: аварія (УНІАН)

У Харкові сталася аварія за участю іномарки та автобусу

У Харкові на вулиці Полтавський Шлях водій "ВАЗ" допустив зіткнення з пасажирським автобусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Як зазначено, після аварії 29-річний водій автомобіля "ВАЗ" та пасажир легкового авто доставлені до лікарні.

Так, ніхто з пасажирів громадського транспорту не постраждав. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Обставини ДТП встановлюються. Стан здоров’я та травми постраждалих уточнюються.

У Харкові автомобіль зіткнувся із пасажирським автобусомФото: місце події 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків. Водій автомобіля на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії. Аварія сталася на трасі в смт Солоницівка Дергачівського району.

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