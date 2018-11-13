В ДТП в Чехии погибли четверо украинцев

Фото: ДТП в Чехии (скриншот видео)

Среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатья

В Чехии в районе города Тришинец микроавтобус с пятью гражданами Украины столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего четверо украинцев погибли, женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Закарпатья".

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 ноября.

В микроавтобусе Mercedes ехали жители Закарпатья, среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов.

Фото: на месте ДТП с украинцами в Чехии

Посольство Украины в Праге пока никакой информации относительно события не сообщило.

Напомним, в Харькове на улице Полтавский Шлях автомобиль "ВАЗ" въехал в пассажирский автобус. Водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу, из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин, которые от полученных травм погибли на месте аварии.