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МЗС підтримало створення трибуналу для Росії за агресію проти України

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 18:27
МЗС підтримало створення трибуналу для Росії за агресію проти України Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за її агресію проти України. Його створить коаліція держав, а Україна в цей час займатиметься збором доказів злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.

"З огляду на безпрецедентний за більш ніж 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства щодо створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України, - заявив Кулеба.

Він зазначив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому сторіччі.

"У січні 1942 року в Лондоні представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу. Я вдячний провідним фахівцям з міжнародного права, які розробили проєкт декларації та заяви із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України", - підкреслив Кулеба.

Він також зауважив, що Україна цілковито підтримує цю ініціативу, а Міністерство закордонних справ вже розпочало роботу над її втіленням.

"Окремо наголошую, що робота над створенням трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО заявив, що через руйнівну війну Росії проти України російських військових злочинців чекає трибунал.

Зазначимо, сьогодні в Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі про геноцид. Російська сторона на них не присутня.

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