МЗС підтримало створення трибуналу для Росії за агресію проти України
Міністерство закордонних справ підтримало ініціативу щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за її агресію проти України. Його створить коаліція держав, а Україна в цей час займатиметься збором доказів злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
"З огляду на безпрецедентний за більш ніж 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства щодо створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України, - заявив Кулеба.
Він зазначив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у минулому сторіччі.
"У січні 1942 року в Лондоні представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу. Я вдячний провідним фахівцям з міжнародного права, які розробили проєкт декларації та заяви із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України", - підкреслив Кулеба.
Він також зауважив, що Україна цілковито підтримує цю ініціативу, а Міністерство закордонних справ вже розпочало роботу над її втіленням.
"Окремо наголошую, що робота над створенням трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - резюмував Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО заявив, що через руйнівну війну Росії проти України російських військових злочинців чекає трибунал.
Зазначимо, сьогодні в Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі про геноцид. Російська сторона на них не присутня.
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