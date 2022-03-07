МИД поддержал создание трибунала для России за агрессию против Украины
Министерство иностранных дел поддержало инициативу по созданию специального трибунала для наказания руководства РФ за ее агрессию против Украины. Его создаст коалиция государств, а Украина в это время будет заниматься сбором доказательств преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД.
"Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины, - заявил Кулеба.
Он отметил, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии.
"В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала. Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, которые разработали проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.
Он также отметил, что Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел уже начало работу над ее воплощением.
"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - резюмировал Кулеба.
Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил, что из-за разрушительной войну России против Украины российских военных преступников ждет трибунал.
Отметим, сегодня в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу о геноциде. Российская сторона на них не присутствует.
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