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Суд в Гаазі сьогодні почне слухання про геноцид за позовом України проти РФ

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Гаага, Понеділок 07 березня 2022 10:57
Суд в Гаазі сьогодні почне слухання про геноцид за позовом України проти РФ Фото: суд в ООН сьогодні розпочне слухання за позовом України до Росії (ua.news)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в Міжнародному Суді ООН починаються слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення в геноциді. Українська делегація представить в Гаазі правову позицію у справі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Після Другої світової війни міжнародне співтовариство об'єдналося, щоб визнати два фундаментальних принципи: захист суверенних держав від агресії і захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема, вчинення геноциду", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Росія маніпулює міжнародним правом і, зокрема, Конвенцією від 1948 року Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, яка є фундаментальним міжнародним договором в галузі захисту прав людини і використовувала її для збройної агресії проти України.

Українська делегація звертається до Міжнародного Суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

  • РФ повинна негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України
  • РФ повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем або впливом припинили участь у військових діях.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою.

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