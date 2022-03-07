Суд в Гаазі сьогодні почне слухання про геноцид за позовом України проти РФ

Сьогодні в Міжнародному Суді ООН починаються слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення в геноциді. Українська делегація представить в Гаазі правову позицію у справі проти Росії.

"Після Другої світової війни міжнародне співтовариство об'єдналося, щоб визнати два фундаментальних принципи: захист суверенних держав від агресії і захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема, вчинення геноциду", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Росія маніпулює міжнародним правом і, зокрема, Конвенцією від 1948 року Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, яка є фундаментальним міжнародним договором в галузі захисту прав людини і використовувала її для збройної агресії проти України.

Українська делегація звертається до Міжнародного Суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття: