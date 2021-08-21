МЗС про нові санкції Росії: Україна залишає за собою право на відповідні заходи

Українська сторона залишає за собою право на відповідні заходи після того, як Росія розширила санкції проти України . Ці санкції є свідченням російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС .

Повідомляється, що МЗС висловило протест проти розширення санкцій Росії проти України.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України у всіх її формах і проявах. Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадянського суспільства, а й представники українського дипломатичного корпусу", - йдеться у повідомленні.

Київ розглядає ці дії Росії як "кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії" напередодні саміту Кримської платформи.

"Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права. Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - додали в МЗС.