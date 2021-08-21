ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МЗС про нові санкції Росії: Україна залишає за собою право на відповідні заходи

Новость на русском →
Києва, Субота 21 серпня 2021 15:49
МЗС про нові санкції Росії: Україна залишає за собою право на відповідні заходи Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона залишає за собою право на відповідні заходи після того, як Росія розширила санкції проти України. Ці санкції є свідченням російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Повідомляється, що МЗС висловило протест проти розширення санкцій Росії проти України.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України у всіх її формах і проявах. Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадянського суспільства, а й представники українського дипломатичного корпусу", - йдеться у повідомленні.

Київ розглядає ці дії Росії як "кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії" напередодні саміту Кримської платформи.

"Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права. Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія розширила санкції, додавши до списку міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, секретаря РНБО Олексія Данілова, омбудсмена Людмилу Денисову та інших.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Санкції
NEWS
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського