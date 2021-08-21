МИД о новых санкциях России: Украина оставляет за собой право на ответные меры
Украинская сторона оставляет за собой право на ответные меры после того, как Россия расширила санкции против Украины. Эти санкции являются свидетельством российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
Сообщается, что МИД выразил протест против расширения санкций России против Украины.
"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.
Киев рассматривает эти действия России как "шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии" накануне саммита Крымской платформы.
"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в МИД.
Напомним, ранее стало известно, что Россия расширила санкции, добавив в список министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилу Денисову и других.