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МИД о новых санкциях России: Украина оставляет за собой право на ответные меры

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Киев, Суббота 21 августа 2021 15:49
МИД о новых санкциях России: Украина оставляет за собой право на ответные меры Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона оставляет за собой право на ответные меры после того, как Россия расширила санкции против Украины. Эти санкции являются свидетельством российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

Сообщается, что МИД выразил протест против расширения санкций России против Украины.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса", - говорится в сообщении.

Киев рассматривает эти действия России как "шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии" накануне саммита Крымской платформы.

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останется без ответа", - добавили в МИД.

Напомним, ранее стало известно, что Россия расширила санкции, добавив в список министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилу Денисову и других.

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