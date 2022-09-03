"Газпром" відновив роботу "Північного потоку", - Sky News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними видання, по газопроводу за останню годину було прокачано блакитного палива на 184 кВт/год.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" планувала зупинити експорт газу по трубопроводу "Північний потік" з 31 серпня до 3 вересня.

Але 2 вересня газопровід повністю зупинили нібито через витік масла і необхідність ремонту.

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