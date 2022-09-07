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Путін пригрозив перекрити газ, якщо ЄС введе ліміт цін

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Москва, Середа 07 вересня 2022 12:42
Путін пригрозив перекрити газ, якщо ЄС введе ліміт цін Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін.

Про це заявив глава Кремля Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східний економічний форум.

Російський диктатор нагадав про контрактні зобов'язання і заявив, що ліміт цін нібито порушує їх.

"Є контрактні зобов'язання, контракти на поставку, а якщо будуть прийматися якісь рішення політичного характеру, що суперечать контрактам, то ми їх просто виконувати не будемо", - сказав він.

При цьому Путін в черговий раз пригрозив, що перекриє газ, якщо ЄС обмежить ціни.

"І взагалі не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам і, в даному випадку, економічним. Ні газ не будемо поставляти, ні нафту, ні вугілля, ні топковий мазут не будемо поставляти", - заявив глава Кремля.

Нагадаємо, Путін також заявив, що запускати "Північний потік-2" поки нема потреби, але, якщо буде потрібно, Росії достатньо "лише натиснути кнопку".

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