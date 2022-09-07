Путін пригрозив перекрити газ, якщо ЄС введе ліміт цін
Росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін.
Про це заявив глава Кремля Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східний економічний форум.
Російський диктатор нагадав про контрактні зобов'язання і заявив, що ліміт цін нібито порушує їх.
"Є контрактні зобов'язання, контракти на поставку, а якщо будуть прийматися якісь рішення політичного характеру, що суперечать контрактам, то ми їх просто виконувати не будемо", - сказав він.
При цьому Путін в черговий раз пригрозив, що перекриє газ, якщо ЄС обмежить ціни.
"І взагалі не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам і, в даному випадку, економічним. Ні газ не будемо поставляти, ні нафту, ні вугілля, ні топковий мазут не будемо поставляти", - заявив глава Кремля.
Нагадаємо, Путін також заявив, що запускати "Північний потік-2" поки нема потреби, але, якщо буде потрібно, Росії достатньо "лише натиснути кнопку".
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