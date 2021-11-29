Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії в Україну
Росія розглядає можливість вторгнення в Україну і найгіршим сценарієм може стати знищення архітектури безпеки в Європі. Крім цього Москва прагне силою змінити кордони в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"У гіршому сценарії (при вторгненні в Україну - ред.) Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі і перекроїти кордони силою", - сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що Росія за допомогою військової сили змінила кордони Грузії в 2008 році і України в 2014-му, окупувавши Крим і почавши війну на Донбасі.
Глава МЗС додав, що президент РФ Володимир Путін на сьогодні розглядає можливість вторгнення в Україну на тлі того, що Берлін і Париж зараз більше зайняті внутрішніми справами. У Німеччині нещодавно пройшли вибори до парламенту, а у Франції вони відбудуться найближчим часом.
Кулеба також зазначив, що Путін вважає західні країни слабкими і вразливими, і це дає йому впевненості в намірі змінити баланс сил у світі на свою користь.
"Ми повинні стримувати Росію і демотивувати її з приводу подальшої агресії", - додав Кулеба.
Міністр нагадав про стримуючі заходи, які Україна пропонувала європейським партнерам ввести проти Росії. Серед них він відзначив три основні пункти:
- політичне стримування, що включають чіткі заклики до Москви, що вторгнення в Україну матиме наслідки;
- економічне стримування - почати обговорення санкцій, які можуть бути введені в разі агресії;
- стримування безпеки - поглиблення співпраці країн Заходу з Україною у військовій сфері.
Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення наприкінці січня-початку лютого.
Зазначимо, 29 листопада президент Туреччини Регдеп Тайіп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією.