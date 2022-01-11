Єрмак про вторгнення Росії до України: це буде вироком для НАТО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що можливе вторгнення Росії до України стане вироком для НАТО. А також найбільшою поразкою для західних партнерів.

За його словами, позиція Києва полягає в тому, що обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України. А продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів.

"По-перше, я абсолютно впевнений, що більше 90% нашого населення залишаться і будуть захищати країну (у разі вторгнення Росії, - ред.). Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни повинні будуть пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад все-таки стався", - зазначив Єрмак.