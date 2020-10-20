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МЗС починає новий етап взаємодії з партнерами щодо Кримської платформи

Автор: Максим Зайченко

Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи. Дії будуть спрямовані на подальші кроки з деокупації Криму.

Про це 20 жовтня заявила перший заступник глави МЗС Еміне Джапарова під час зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає прес-служба зовнішньополітичного відомства.

"Фаза активної адвокації, яку вже фактично початок політичне керівництво держави, передбачає інформування наших міжнародних партнерів про деталі та субстантивну частину кампанії щодо Кримської платформи", - сказала вона.

Джапарова додала, що платформа повинна підвищити координацію дій міжнародної спільноти, а також забезпечити захист прав та інтересів кримчан.

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"Платформа буде сприяти зміцненню міжнародної політики невизнання спроби РФ анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на зростаючі загрози безпеці в результаті російської мілітаризації в Чорному та Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль", - зазначила заступник глави МЗС

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган запевнив про готовність його країни підтримати майбутню платформу з деокупації Криму.

Зазначимо, нещодавно Україна закликала країни ОБСЄ приєднатися до Кримської платформі та підтримати ініціативу з її створення під час засідання Ради міністрів організації.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявляв про готовність Європейського союзу приєднатися до Кримської платформи.

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