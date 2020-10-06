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ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму, - Зеленський

Брюссель, Вівторок 06 жовтня 2020 20:09
ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Європейський союз готовий приєднатися до нової платформи з деокупації Криму. Санкції проти Російської Федерації, які були введені в ЄС, будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Україна - ЄС.

"Я радий, що ЄС готовий приєднатися до нашої ініціативи Кримська платформа. Крім того, ми детально обговорили порушення прав людини в Криму, які страждають від окупації і переслідувань", - заявив він.

Зеленський також додав, що ЄС і Україна в черговий раз закликали Росію забезпечити повне виконання домовленостей мінських.

"Я отримав запевнення, що санкції Європи будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд бачить Сполучені Штати та велику Британію учасниками нової платформи з деокупації Криму.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україна підготувала стратегію деокупації Криму, проте документ ще не є публічним.

Додамо, що Україна запросила Польщу для участі у платформі з деокупації Криму.

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