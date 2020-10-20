МИД начинает новый этап взаимодействия с партнерами по Крымской платформе

Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами относительно Крымской платформы. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма.

Об этом 20 октября заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе", - сказала она.

Джапарова добавила, что платформа должна повысить координацию действий международного сообщества, а также обеспечить защиту прав и интересов крымчан.

"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", - отметила замглавы МИД.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма.

Отметим, недавно Украина призвала страны ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе и поддержать инициативу по ее созданию во время заседания Совета министров организации.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Европейского союза присоединиться к Крымской платформе.