МЗС Литви: Apple не слід маніпулювати з Кримом заради вигоди

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple не маніпулювати Кримом з метою отримання економічної вигоди. Про це він написав у Twitter.

"У ситуації з Кримом немає" спірних кордонів ", Apple. Є тільки клаптик землі, який окупувала Росія, нехтуючи будь-якими принципами міжнародного права, - і цей клаптик землі належить Україні. Мовою міжнародного права не слід маніпулювати заради отримання економічної вигоди", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог". Крім того, в МЗС України направили ноту протесту компанії.

Пізніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Apple через позначення Криму російською територією в своїх додатках.