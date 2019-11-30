МИД Литвы: Apple не следует манипулировать с Крымом ради выгоды

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple не манипулировать Крымом с целью получения экономической выгоды. Об этом он написал в Twitter.

"В ситуации с Крымом нет "спорных границ", Apple. Есть только клочок земли, который оккупировала Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, - и этот клочок земли принадлежит Украине. Языком международного права не следует манипулировать ради получения экономической выгоды", - заявил министр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг". Кроме того, в МИД Украины направили ноту протеста компании.

Позже представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.