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МЗС Латвії висловило протест російському дипломату через порушення карантину

Автор: Артур Родивилов

Міністерство закордонних справ Латвії висловило протест російському дипломату, поміченому на вечірці. Військовий аташе порушив правила щодо нерозповсюдження коронавірусу нового типу 27 березня.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Протест був виражений тимчасовому повіреному посольства Росії в Латвії Вадиму Васильовичу, який виконує обов'язки глави дипломатичного представництва після виїзду російського посла.

"Тимчасовий повірений посольства Росії висловив розуміння позиції Міністерства закордонних справ і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги", - підкреслює МЗС.

Йдеться про вечірку, яку влаштував військовий аташе посольства Росії Руслан Ушаков. За даними латиської сторони, на заході були присутні близько десяти осіб, що порушує встановлені в країні правила. Крім того, як стверджує МЗС Латвії, Ушаков показував непристойні жести сусідам.

Нагадаємо, поліція Норвегії оштрафувала прем'єр-міністра країни Ерну Сульберг. Вона порушила карантинні правила при святкуванні 60-річчя.

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